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Степан Санников подписал контракт с казахстанским «Арланом»

Степан Санников подписал контракт с казахстанским «Арланом»
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«Арлан» подписал контракт с бронзовым призёром чемпионата мира в составе сборной России нападающим Степаном Санниковым, сообщает пресс-служба казахстанского клуба. Контракт рассчитан до конца сезона-2024/2025.

Напомним, последним клубом Санникова в КХЛ был уфимский «Салават Юлаев», в составе которого он выступал в сезоне-2022/2023. Летом Степан подписал контракт с клубом ВХЛ – санкт-петербургским «Динамо», уже по ходу сезона он перебрался в «Тамбов». Сезон-2023/2024 форвард заканчивал в белорусском клубе «Брест».

В 2016 году Санников выступал за сборную России на чемпионате мира, где сборная России стала бронзовым призёром.

В Континентальной хоккейной лиге нападающий выступал за такие клубы, как «Сибирь», «Локомотив», «Ак Барс» и «Салават Юлаев».

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