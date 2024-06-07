Фетисов: ребёнок, систематически занимающийся спортом, точно не притронется к алкоголю

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался о занятии спортом детей в младшем возрасте.

«Ребёнок, систематически занимающийся спортом с дошкольного возраста, к 13 годам уже вырабатывает в себе все необходимые качества. И точно уже не притронется ни к алкоголю, ни к табаку, ни к наркотикам. Это тоже очень важный момент. И здесь мы говорим, это то, что закладывается навсегда. Он уже сформировался и в дальнейшем будет соблюдать и правильное питание, и жизненную активность», — сказал Фетисов в интервью 360.ru.

Ранее Вячеслав Фетисов назвал показ матчей чемпионата мира по хоккею в России предательством. Российская сборная была отстранена от международных турниров по решению ИИХФ.