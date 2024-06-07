Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид рассказал о стиле игры «Флориды»

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид рассказал о стиле игры «Флориды Пантерз» и поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Стэнли — 2024.

«Флорида» играет в быстрый, дерзкий и агрессивный хоккей. Я не думаю, что это что-то меняет. Можно ожидать потасовок и тому подобного. Но мы команда ветеранов, одна из самых возрастных команд в лиге. Не думаю, что это беспокоят ребят в нашей команде.

У «Ванкувера» также была команда, играющая в силовом стиле. Это плей-офф, это финал. Я бы ожидал силовой игры независимо от того, с кем бы мы играли», — приводит слова Макдэвида TSN.

В полуфиналах своих конференций «Эдмонтон» в шести матчах обыграл «Даллас», а «Флорида» также в серии из шести игр оказалась сильнее «Рейнджерс» и второй год подряд вышла в финал Кубка Стэнли.

Первый матч финальной серии Национальной хоккейной лиги между «Эдмонтоном» и «Флоридой» состоится 9 июня. Начало — в 3:00 мск.