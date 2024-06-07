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«Спартак» представил план предсезонной подготовки

«Спартак» представил план предсезонной подготовки
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Московский «Спартак» представил план предсезонной подготовки.

«Предсезонная подготовка «Спартака» начнётся 15 июля в «Лужниках». Игроки основного состава пройдут медицинское обследование 29 июля, после чего с 1 августа команде предстоят тренировочные сборы в Пересвете. Программа сборов завершится 14 августа контрольным матчем «Спартака» с «Куньлунь Ред Стар».

Далее «Спартак» продолжит подготовку в Москве, где проведёт два товарищеских матча — 20 августа в «Мегаспорте» с «Торпедо» и 25 августа в гостях с ЦСКА. Подготовка «Спартака» завершится участием на турнире Кубка мэра Москвы — с 29 августа по 1 сентября», — сказано в сообщении пресс-службы.

Напомним, в сезоне-2023/2024 красно-белые вылетели во втором раунде Кубка Гагарина, уступив в серии как раз «Металлургу» (2-4), который впоследствии выиграл Кубок Гагарина.

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