«Автомобилист» произвёл трёхсторонний обмен с клубами ВХЛ

В результате трёхстороннего обмена систему «Автомобилиста» пополнил нападающий Александр Гордин из ХК «Рязань-ВДВ», двусторонний контракт подписан сроком на один год. Об этом сообщает пресс-служба уральского клуба.

В ХК «Рязань-ВДВ» из системы «Автомобилиста» отправились защитник Юрий Салов и защитник ХК «Рубин» Игорь Усманов. В ХК «Рубин» перешёл нападающий системы клуба из Екатеринбурга Павел Воронков.

22-летний Гордин дебютировал в КХЛ в составе СКА 25 сентября 2020 года, в том же году на драфте НХЛ под общим 171-м номером был выбран командой «Монреаль Канадиенс». Также в КХЛ выступал за ХК «Сочи». Общая статистика выступлений в КХЛ: 21 матч и 3 (2+1) очка. Прошлый сезон Гордин провёл в ВХЛ в команде «Рязань-ВДВ», где в 53 матчах набрал 40 (18+22) очков. Также выступал за клубы «СКА-Нева» и «Ростов». Общая статистика в ВХЛ: 98 матчей и 54 (28+26) результативных балла.

Напомним, в минувшем сезоне «Автомобилист» стал обладателем бронзовых медалей, в полуфинале Кубка Гагарина уступив магнитогорскому «Металлургу» в серии из семи матчей.