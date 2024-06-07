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Минское «Динамо» проявляет интерес к Вадиму Шипачёву

Минское «Динамо» проявляет интерес к Вадиму Шипачёву
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Одним из вариантов продолжения карьеры нападающего «Ак Барса» Вадима Шипачёва является минское «Динамо», сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией. Однако о конкретике пока говорить рано, так как у центрального нападающего действующее соглашение с казанским клубом на сумму в 75 млн рублей. В столице Беларуси такие деньги платить не готовы, поэтому рассматриваются различные варианты оформления возможного перехода. Сам «Ак Барс» готов расстаться с игроком.

Напомним, 37-летний Шипачёв в регулярке и Кубке Гагарина провёл 67 встреч, где записал на свой счёт 46 (14+32) результативных баллов. Всего в КХЛ на счету опытнейшего нападающего 920 (289+631) очков в 987 матчах. «Ак Барс» завершил сезон-2023/2024, проиграв 1-4 екатеринбургскому «Автомобилисту» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина.

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