Защитник сборной Казахстана: главную задачу на чемпионате мира мы выполнили

Защитник сборной Казахстана и магнитогорского «Металлурга» Валерий Орехов оценил выступление национальной команды на чемпионате мира в Чехии.

— Изначально у нас стоит задача остаться в элите. И самую главную для себя задачу мы выполнили. Конечно, все хотят попасть в плей-офф. Но таковы обстоятельства. На сегодняшний день мы находимся там, где находимся. Нам есть к чему стремиться и куда расти

— Поражение 1:10 от США — самое болезненное в карьере?

— Да я бы не сказал, что счёт отражает саму картинку игры. Можно проиграть 0:1 и играть плохо, а можно хорошо и проиграть 1:10. Не сказал бы, что у нас там было обидное поражение, конечно, досадное, но мы также получили определённый урок и выиграли следующий важный матч, — заявил Орехов в интервью Sport24.

Напомним, команда Казахстана завершила групповой этап с шестью очками и гарантировала себе место в элитном дивизионе чемпионата мира на следующий сезон. Подопечные Галыма Мамбеталиева заняли шестое место в группе В, одержав две победы — над командами Франции и Польши. Отметим, что чемпионат мира 2025 года совместно примут Швеция и Дания.