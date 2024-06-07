Цена билетов на финал Кубка Стэнли в Эдмонтоне в два раза выше, чем во Флориде

Североамериканское издание The Athletic представило информацию о ценах на билеты на матчи финальной серии Кубка Стэнли — 2024 между «Флоридой Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз».

Так, цена входного билета на первые матчи во Флориде составляет $ 350. В то же время на третью и четвёртую игру в Эдмонтоне цена уже составляет $ 700 и $ 950 соответственно. Средняя цена проданного билета во Флориде составляет $ 753, в Эдмонтоне — $ 1015 на третью игру и $ 1306 — на четвёртую. Сообщается, что данные цены сравнивались на площадках вторичного рынка.

Как отмечает журналист The Athletic, резкий рост цены на билеты в Эдмонтоне обусловлен несколькими факторами. Первое и самое очевидное — это жажда финала Кубка Стэнли на одном из самых активных рынков в НХЛ. «Ойлерз» не играли в финале с 2006 года и не выигрывали кубок с 1990 года. Более высокие цены в Эдмонтоне также являются следствием того, что до игр осталось несколько дней. Третья игра на «Роджерс Плейс» состоится не раньше следующего четверга, а четвёртая игра, которая состоится в субботу вечером, также может привести к увеличению средней цены на билеты. Цена будет зависеть от результатов игр во Флориде. Если четвёртая игра превратится в потенциальную решающую, это может резко изменить цены.

Первый матч финальной серии Национальной хоккейной лиги между «Эдмонтоном» и «Флоридой» состоится 9 июня. Начало — в 3:00 мск.