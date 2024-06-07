Агент канадского защитника Брука рассказал о причинах перехода хоккеиста в КХЛ

Агент Андрей Матвеев, представляющий интересы канадского защитника Джоша Брука, рассказал о причинах подписания контракта хоккеиста с минским «Динамо».

— Джош выбрал КХЛ, потому что общался с будущими партнёрами по команде и игроками лиги. И получил положительные отзывы об очень сильном уровне и организации чемпионата, а также о самом городе Минске и фанатах. Также и я как агент Джоша рекомендовал ему «Динамо».

— В прошлом году он был в Финляндии. По какой причине до этого три сезона играл так мало?

— Джош продуктивно провёл время в Финляндии, где получил много игрового времени. Он играл в первом звене, суммарно провёл 69 игр и набрал 21 очко. Я уверен, что лига Финляндии — это хорошая площадка в плане адаптации перед КХЛ. Скорости в этой лиге высокие и сравнимы с КХЛ, а также площадки. И играть в чемпионате Финляндии непросто.

Джош знает, что КХЛ — одна из самых сильных лиг в мире, и он ожидает, что это будет отличный вызов. Он никогда не был в Беларуси и России. Но очень рад приехать сюда и по-настоящему взволнован от предстоящего увлекательного путешествия.

Сезон-2023/2024 24-летний хоккеист провёл в финском «Лукко», в котором суммарно в регулярном чемпионате и плей-офф сыграл 59 матчей, набрав 18 (6+12) очков. Также на счету Брука выступления в АХЛ за «Калгари Рэнглерс» и «Лаваль Рокет». Всего в лиге он провёл 121 матч и набрал 35 (7+28) очков при показателе полезности «+9».