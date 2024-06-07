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«Охрана у нашего отеля на ЧМ была хорошая». Орехов — про инцидент со сборной Латвии

«Охрана у нашего отеля на ЧМ была хорошая». Орехов — про инцидент со сборной Латвии
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Защитник сборной Казахстана и магнитогорского «Металлурга» Валерий Орехов ответил на вопрос о мерах безопасности на чемпионате мира в Чехии. Напомним, нескольких игроков сборной Латвии во время мирового первенства обокрали.

— Писали, что сборную Латвии, с которой вы играли в одной группе, на чемпионате мира ограбили. У вас не было эксцессов?
— Мы жили в разных отелях, у нас ничего не крали. У нас в гостинице жили сборные Польши и Словакии. И вообще, охрана у нашего отеля была такая хорошая, что даже нас самих почти не пускали, пока мы свои бейджики не покажем и не расскажем, откуда мы, — заявил Орехов в интервью Sport24.

Напомним, команда Казахстана завершила групповой этап с шестью очками и гарантировала себе место в элитном дивизионе чемпионата мира на следующий сезон. Подопечные Галыма Мамбеталиева заняли шестое место в группе В, одержав две победы — над командами Франции и Польши.

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