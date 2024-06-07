Демидов вошёл в топ-5 плеймейкеров драфта НХЛ — 2024 по версии The Hockey Writers

Журналист Стефано Рубино в статье на сайте The Hockey Writers составил топ-5 лучших плеймейкеров драфта НХЛ — 2024.

В этот список вошёл российский нападающий системы СКА Иван Демидов.

«Иван Демидов даже под давлением сохраняет спокойствие и использует свои навыки владения шайбой, чтобы избежать неприятностей. Его движения плавные и захватывающие. Он демонстрирует великолепное сочетание терпения и творчества. Демидов известен своими исключительными способностями к отличному пасу, поскольку он часто находит возможности прорвать защиту своими передачами. Он может сделать пас даже в самом узком пространстве. Однако иногда он отдаёт предпочтение передаче слишком часто, что может быть недостатком.

Самая большая слабость Демидова – его катание. Оно могло бы быть более плавным, и ему нужно больше максимальной скорости, чтобы открыться или быстро пройти мимо защитников. Вместо этого он использует обманные качества, создавая уникальный стиль», — сказано в статье.

Среди других хоккеистов в топ-5 вошли Беркли Кэттон, Конста Хелениус, Тедди Стиг и Майкл Хейдж.