Шестаков — о приходе в «Адмирал»: этот переход я сам себе загадал

Нападающий «Адмирала» Аркадий Шестаков рассказал о подписании контракта с дальневосточным клубом.

«Начну с предыстории. Я люблю морепродукты. И пару лет назад сказал жене: вот если бы играл во Владивостоке, я бы вообще кайфовал, там морских гадов каких хочешь можно найти. Прошло два года. Я подписал контракт. Жена вспомнила эту историю. Так что этот переход я сам себе загадал. Положительные эмоции в целом от этого решения. Я пообщался с руководством и тренерским штабом команды. Мне услышанное понравилось. Есть чёткий план, система. Я люблю, когда есть дисциплина и всё по полочкам», — приводит слова Шестакова сайт «Адмирала».

В прошедшем сезоне Аркадий сыграл все 68 матчей регулярного чемпионата и заработал 25 (15+10) очков, что стало для него лучшим результатом в карьере.

Всего за свою карьеру в Континентальной хоккейной лиге Шестаков провёл 284 матча, в которых забросил 38 шайб и отдал 30 результативных передач с показателем полезности «-49» и 116 минутами штрафа.