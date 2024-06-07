«Локомотив» объявил об уходе нападающего Егора Аверина

Ярославский «Локомотив» официально объявил об уходе нападающего Егора Аверина. Напомним, ранее об этом сообщал «Чемпионат».

«Хоккейный клуб «Локомотив» благодарит нападающего Егора Аверина за многолетнюю игру в составе нашей команды. За это время Аверин стал рекордсменом команды в КХЛ по количеству игр (630), количеству заброшенных шайб (118) и набранных очков по системе «гол+пас» (248). Егор Аверин – серебряный и дважды бронзовый призёр чемпионатов КХЛ вместе с «Локомотивом». Егор, спасибо за этот яркий отрезок карьеры и наши общие победы! Желаем удачи!» — сказано в сообщении клуба.

В минувшем сезоне 34-летний Аверин в регулярке сыграл 14 матчей, в которых отметился двумя забитыми голами. В розыгрыше Кубка Гагарина Егор провёл 12 встреч, где забросил одну шайбу. В прошедшем сезоне «Локомотив» дошёл до финала Кубка Гагарина, но проиграл серию «Металлургу» со счётом 0-4.