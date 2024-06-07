«Он способен здорово пошуметь в КХЛ». Волков — о подписании Сикуры в «Трактор»

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков прокомментировал подписание контракта с нападающим Диланом Сикурой. Контракт с форвардом рассчитан до окончания сезона-2024/2025.

«Дилан Сикура станет третьим легионером в обойме нашей команды. Прошлый сезон был первым для форварда, проведённым в Европе, и сразу успешным. С «Шеллефтео» впервые за десять лет Сикура стал чемпионом Швеции. Сильными качествами нападающего являются скорость, бросок и умение действовать на площадке нешаблонно. Немаловажно и то, что он может сыграть как на краю, так и в центре.

В свои 29 лет Дилан находится в самом расцвете карьеры и способен здорово пошуметь в КХЛ. «Трактору» был нужен игрок атаки именно такого типажа, и мы рады, что ближайший сезон этот яркий канадский форвард проведёт в Челябинске», — приводит слова Волкова сайт «Трактора».

В сезоне-2023/2024 Сикура играл за шведский «Шеллефтео». В 49 встречах нападающий записал на свой счёт 26 (10+16) очков с показателем полезности «+7».