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Евгений Артюхин рассказал о возможной связке Радулова и Шалунова в «Локомотиве»

Евгений Артюхин рассказал о возможной связке Радулова и Шалунова в «Локомотиве»
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Хоккейный эксперт Евгений Артюхин высказался о переходе нападающего Александра Радулова в «Локомотив» и рассказал о возможной связке с форвардом Максимом Шалуновым.

— Это отличное усиление для «Локомотива». Я уверен, что Александр поможет команде, это опытный игрок. Там есть и молодые ребята, которые смогут учиться у него. Для Радулова тоже хорошо играть в этой команде.

— Другие эксперты считают, что Радулов добавит «Локомотиву» эмоций, которых не хватало команде в минувшем сезоне. Вы согласны с ними?
— Абсолютно согласен. Такой игрок, как Александр, заменит в «Локомотиве» Сергея Андронова и придаст эмоций. Он усилит большинство, в команде у него будут хорошие партнёры. Думаю, что связка Радулова с Максимом Шалуновым будет хорошо взаимодействовать. Если их поставят играть вместе, — цитирует Артюхина «РБ Спорт».

6 июня опытнейший форвард подписал однолетнее соглашение с ярославским клубом, по условиям которого Радулов заработает 70 млн рублей.

Радулов в прошедшем регулярном чемпионате и плей-офф Континентальной хоккейной лиги сыграл 62 встречи, в которых забросил 17 шайб и отдал 27 результативных передач. За четыре матча плей-офф опытнейший нападающий забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи. Всего в КХЛ на счету Радулова 701 (245+456) очко в 631 матче с показателем полезности «+226».

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