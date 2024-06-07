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Трёхкратный чемпион мира ответил, рискует ли «Локомотив», подписывая Радулова

Трёхкратный чемпион мира ответил, рискует ли «Локомотив», подписывая Радулова
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Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко ответил на вопрос, рискует ли «Локомотив», подписывая контракт с нападающим Александром Радуловым, из-за характера хоккеиста.

«У Александра есть партнёры, поэтому такие лидеры нужны любой команде. Которые умеют побеждать, потому что Сергей Андронов ушёл. Игорь Валерьевич [Никитин] понимает, что он делает и для чего. Абсолютно нормальная позиция клуба», — сказал Терещенко в интервью LiveResult.

6 июня опытнейший форвард подписал однолетнее соглашение с ярославским клубом, по условиям которого Радулов заработает 70 млн рублей.

Радулов в прошедшем регулярном чемпионате и плей-офф Континентальной хоккейной лиги сыграл 62 встречи, в которых забросил 17 шайб и отдал 27 результативных передач. За четыре матча плей-офф опытнейший нападающий забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи. Всего в КХЛ на счету Радулова 701 (245+456) очко в 631 матче с показателем полезности «+226».

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