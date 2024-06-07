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«Чайка» объявила имя нового главного тренера

«Чайка» объявила имя нового главного тренера
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Новым главным тренером молодёжного хоккейного клуба «Чайка» стал Дмитрий Гоголев. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Гоголев сменил в этой должности Алексея Исакова, который возглавил новый фарм-клуб нижегородского «Торпедо» во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ) — «Торпедо-Горький».

В сезоне-2023/2024 Гоголев работал в «Югре» в качестве помощника Вадима Епанчинцева, а до этого входил в его тренерский штаб в «Амуре». С 2019 по 2022 год занимал пост главного тренера в «Сибирских Снайперах».

Напомним, в прошедшем сезоне «Чайка» дошла до полуфинала плей-офф МХЛ, где со счётом 2-4 в серии проиграла «Локо» и выбыла из борьбы за главный трофей лиги. В 2023 году нижегородский клуб стал обладателем Кубка Харламова, обыграв в финальной серии «Омских Ястребов» — 4-2.

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