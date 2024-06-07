«Каждый мечтает попасть в ЦСКА, и я — не исключение». Рожков — об обмене из «Северстали»

Новичок ЦСКА Никита Рожков поделился ожиданиями от игры за московских армейцев после обмена из «Северстали».

– Как получилось, что перешёл в ЦСКА?

– Ещё год контракта был в Череповце. Однако мы с агентом решили, что нужно двигаться дальше, что-то попробовать новое. Всё же получал я не так много времени, как хотелось бы. И вот – новый вызов для меня, ЦСКА. Нужно показывать, что можешь, что хочешь и чего можно достичь. У любого хоккеиста из России, думаю, цель – выиграть Кубок Гагарина. К нему и стремлюсь.

С «Рубином» выигрывал Кубок Петрова, когда из «Магнитки» уехал в аренду в Тюмень. И получилось выиграть. Теперь впереди – новая цель. Хотя любые победы не даются просто, и на примере Кубке Петрова я это отчётливо понимаю.

– Знаком ли с главным тренером ЦСКА?

– С Ильёй Петровичем Воробьёвым два года мы отработали в Магнитогорске. Я как раз тогда молодым заходил в «Металлург». Познакомился с Плотниковым, Прохоркиным, Голдобиным, Яковлевым, Мозякиным.

– В ЦСКА пусть и ушли немало лидеров, но всё же тебе нужно ещё доказать право на место в составе.

– Остались сильные ребята. И с ними тоже ещё нужно конкурировать, и всерьёз. Президент клуба Игорь Есмантович сказал на пресс-конференции, что армейский клуб пополнит несколько российских игроков из-за океана. И это тоже будет ещё один вызов для меня. ЦСКА – клуб с амбициями, и у всех игроков амбиции. Каждый, думаю, мечтает попасть в ЦСКА, и я – не исключение, — приводит слова Рожкова пресс-служба ЦСКА.