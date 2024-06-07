«Мой братишка». Мальцев — о переходе Сикуры в «Трактор»

Нападающий «Спартака» Михаил Мальцев высказался о переходе в «Трактор» канадского нападающего Дилана Сикуры.

«О! Уже пятый из нашего «Иглз» в КХЛ. По ходу в Лавленде целенаправленно готовили игроков под лигу. Робу Хэмилтону когда-то помогло, что я его заранее представил. Давайте про Дилана.

Сикура тоже был мой братишка. Рядом сидели в раздевалке, всегда с ним перед играми обедали вместе. Не то что прям на фарт, но такая традиция была. Интересные всякие мне истории рассказывал. У него японские корни, причём фамилия как-то переводится, но сейчас я подзабыл.

И, кстати, в телеге в новостях фамилию как только не пишут. Все его называли как читается — Сикура безо всяких лишних звуков.

Почти целый сезон играли в тройке вместе Сикки, Шервуд и я. Бросок, техника, понимание игры — топ, по оценке моего скаутского бюро.

В последнее время что-то мало общались, но есть чуйка, что скоро напишет.

Короче, вэлкам!» — написал Мальцев в своём телеграм-канале.