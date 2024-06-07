Инсайдер НХЛ высказался об условиях возможного продления контракта Задорова с «Кэнакс»

Инсайдер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Эллиотт Фридман высказался о том, при каких условиях возможно переподписание соглашения между «Ванкувер Кэнакс» и российским защитником Никитой Задоровым.

«Я полагаю, что у Задорова есть предложение от них, но оно может быть немного меньше, чем он может получить на рынке свободных агентов. Я не думаю, что «Кэнакс» далеки от того, чтобы суметь договориться, но я также не думаю, что они достигли своей цели. Задоров знает, что если он выйдет на открытый рынок, то будет доволен предложениями, которые там есть, так что «косатки» должны дать ему столько, сколько он захочет», — приводит слова Фридмана Sportsnet.

Напомним, в нынешнем плей-офф Национальной хоккейной лиги Задоров принял участие в 13 матчах, в которых записал в свой актив четыре гола и четыре результативные передачи при показателе полезности «+3».