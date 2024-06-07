Главный тренер «Флориды» Морис высказался о снижении результативности Ткачука

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис прокомментировал снижение результативности нападающего Мэттью Ткачука в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по сравнению с прошлым годом.

«Вам просто нужно посмотреть на некоторые другие цифры.

Он наш лидер, поэтому оказывает большое влияние на культуру и форму команды. Безусловно, самый большой рост… это дисциплина в его игре. Он просто больше не сидит на скамейке штрафников. Я бы сказал, что с ноября по январь прошлого года он был там постоянно. Он был настоящим тасманским дьяволом», — приводит слова Мориса TSN.

В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Ткачук набрал 88 (26+62) очков в 80 играх. В текущем розыгрыше Кубка Стэнли на счету форварда 17 матчей и 19 (5+14) очков.