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Экс-хоккеист Артюхин рассказал, за счёт чего ему удавалось играть на высшем уровне

Экс-хоккеист Артюхин рассказал, за счёт чего ему удавалось играть на высшем уровне
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Хоккейный эксперт Евгений Артюхин высказался об итогах своей игровой карьеры.

«Я могу сказать, что добился практически максимального результата в своей карьере. Не такой я был талантливый хоккеист, а за счёт своей работоспособности играл на высшем уровне. Мог бы поиграть ещё, но травмы не дали продолжить карьеру.

Были тренеры, у которых был специфический подход ко мне. Но были и тренеры, которые смогли меня раскрыть. Например, Милош Ржига, очень классно у меня с ним получалось. Также с Вячеславом Быковым у нас хороший тандем был. Я не могу сказать, что я не раскрылся как хоккеист. То, что мог из себя выжать, я максимально выжал. В целом моя карьера удалась», — приводит слова Артюхина «РБ Спорт».

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