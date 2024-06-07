Тренер «Флориды» Иванов рассказал, как удалось закрыть Панарина и Кучерова в плей-офф НХЛ

Российский тренер «Флориды Пантерз» Максим Иванов объяснил, как удалось закрыть нападающих Артемия Панарина и Никиту Кучерова в сериях плей-офф НХЛ.

— Как удалось закрыть Артемия Панарина, который провёл такой блестящий регулярный чемпионат, а до серии с вами забил в Кубке четыре победных гола?

— Так же, как и Никиту Кучерова в первом раунде. За счёт предельной скорости и плотности действий. У Артемия вообще не было времени для принятия решений, поскольку мы понимали, насколько важно его этого времени лишить. По этой же причине не удалось проявить себя в полной мере Зибанеджаду и Крайдеру. Мы лучше двигались, были агрессивнее, лучше отбирали шайбу, были первыми на подборе, не допускали никаких разрывов, успевали всё делать быстрее, — приводит слова Иванова «Спорт-экспресс».