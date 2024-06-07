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Вице-президент КХЛ ответил на вопрос, будет ли введено правило об обязательной защите шеи

Вице-президент КХЛ ответил на вопрос, будет ли введено правило об обязательной защите шеи
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Вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский прокомментировал введение Международной федерацией хоккея (ИИХФ) правила об обязательной защите шеи.

«Будет ли в КХЛ такое новшество со следующего сезона? Не могу ответить на вопрос. Не слышал. Как я отношусь к такому нововведению? Я думаю, это чисто профессионально, кому-то мешает, кому-то не мешает. Каждый думает сам, сам будет решать. Но неплохое решение в плане безопасности. Много было трагедий, не одна трагедия, поэтому неплохое решение в плане безопасности. Ничего не могу сказать отрицательного», — приводит слова Каменского «ВсёПроСпорт.ру».

Напомним, со следующего сезона защита шеи станет обязательной не только в Высшей лиге, но и в соревнованиях низшего уровня. Ранее ИИХФ лишь рекомендовала носить защиту шеи, в том числе на завершившемся чемпионате мира в Праге. Поправка, действующая с сезона-2024/2025, будет указана в правилах в пункте 9.12.

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