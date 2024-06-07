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Тренер «Пантерз» рассказал, как команда намерена сдерживать Драйзайтля и Макдэвида

Тренер «Пантерз» рассказал, как команда намерена сдерживать Драйзайтля и Макдэвида
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Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис высказался о том, как команда будет закрывать лидеров «Эдмонтон Ойлерз» — Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля.

«Ты не собираешься этого делать. У всех был такой план с того самого дня, как эти ребята вступили в лигу, но никто не смог его реализовать. Поэтому всё, что вам нужно сделать, — это постараться не дать им стать центром сюжета игры, не допустить, чтобы это повторялось так часто, что вы не сможете это контролировать.

Они вдвоём — одни из самых элитных игроков в мире. Редко можно увидеть такое в одной команде, и каждый из них — победитель серии… Каждому игроку в нашей раздевалке придётся выкладываться на полную катушку, чтобы в какой-то степени сдержать их натиск. Это будет нелегко», — приводит слова Мориса The Score.

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