Батрак: трансфер Кагарлицкого не ложится в политику «Торпедо», такого в клубе ещё не было

Комментатор Артём Батрак высказался о переходе нападающего Дмитрия Кагарлицкого в «Торпедо».

«Кагарлицкий в «Торпедо» — это трансфер, который, на мой взгляд, изначально не ложится в политику нижегородского клуба. То есть одно дело, когда вы вытаскивали Алексея Кручинина из ВХЛ, а другое, когда даете контракт звезде КХЛ. Такого прецедента в клубе еще не было, поэтому мне реально интересно посмотреть, что Кагарлицкий покажет в ларионовском «Торпедо».

Если говорить о мастерстве и опыте, то, команде, безусловно, нужен был такой игрок. Потому что в составе «Торпедо» будто бы только те, кто проводят свой первый или второй сезон в КХЛ и в плей-офф никогда не играли.

Надеюсь на то, что Кагарлицкий своим примером покажет другим игрокам, которым чуть-чуть за 30, что можно пойти играть в «Торпедо» и здесь показывать хорошую статистику. А в клубе будут отталкиваться не только от молодежи и от своих игроков, но и станут покупать опытных.

Мы, как комментаторы, так и болельщики, хотим, чтобы сильных команд было как можно больше. И всё-таки у «Торпедо» не получится одной молодежью вытягивать то, что было в позапрошлом году. В прошлом сезоне это все уже разбилось. Так что нужны опытные игроки, без них побеждать невозможно. Поэтому я считаю, что «Торпедо» усилилось, а для Кагарлицкого это хороший вариант, чтобы поиграть в интересный хоккей и набирать много очков. То, что было в Казани в плане игры, его очень сильно не устраивало, а сейчас он, скорее всего, будет доволен происходящим на площадке», — приводит слова Батрака «РБ Спорт».