Генменеджер «Чикаго» оценил возможность возвращения Кейна в клуб

Генеральный менеджер «Чикаго Блэкхоукс» Кайл Дэвидсон рассказал, насколько вероятно возвращение в клуб нападающего Патрика Кейна.

«Я думаю, что мы приняли несколько действительно сложных решений в отношении некоторых игроков, которые уже давно играют. Я не думаю, что мы вернемся к этому вопросу», — приводит слова Дэвидсона журналист Скотт Пауэрс.

Напомним, Кейн выступал за «Чикаго» большую часть своей профессиональной карьеры — с 2007 по 2023 год, пока не был обменян в «Нью-Йорк Рейнджерс». В ноябре 2023 года Кейн подписал соглашение с «Детройтом» на один сезон. Всего в прошедшем регулярном чемпионате нападающий провёл 50 матчей, в которых набрал 47 (20+27) очков. «Ред Уингз» не смогли пробиться в плей-офф НХЛ, заняв девятое место в Восточной конференции с 91 очком.