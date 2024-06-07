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Роман Ротенберг останется главным тренером СКА

Роман Ротенберг останется главным тренером СКА
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Совет директоров хоккейного клуба СКА принял решение сохранить пост главного тренера за Романом Ротенбергом. Об этом сообщил председатель совета Александр Медведев.

«Сегодня состоялся совет директоров хоккейного клуба СКА. Главным тренером команды остаётся Роман Борисович Ротенберг. Что жду от команды в новом сезоне? Будет играть не хуже и сыграет не хуже, чем в прошлом сезоне, — приводит слова Медведева «Матч ТВ».

Напомним, Ротенберг возглавляет петербургский клуб с 2022 года. В прошедшем сезоне СКА занял второе место в таблице Западной конференции КХЛ по итогам регулярного чемпионата. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 петербургский клуб уступил «Автомобилисту» во втором раунде. Впервые за 10 лет (с сезона-2014/2015) СКА не смог пройти дальше второго раунда плей-офф.

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