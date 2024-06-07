Рябыкин сравнил нынешнюю «Флориду» с чемпионским «Авангардом» Хартли

Чемпион России — 2005 в роли игрока и обладатель Кубка Гагарина — 2021 в роли тренера Дмитрий Рябыкин высказался о финале Кубка Стэнли — 2024.

— Главная интрига финала?

— Мне интересно, как «Флорида» будет закрывать Макдэвида. В прессе много пишут, что эта задача будет поставлена перед центрфорвардом «Флориды» Барковым. Но, учитывая скорость и игровой кругозор Макдэвида, возможно ли ее решить?

Со стороны «Эдмонтона» тоже возможны кадровые сюрпризы. Любопытно, будут ли тренеры разбивать дуэт Макдэвид — Драйзайтль, чтобы сформировать две ударные тройки?

— С кем сравните североамериканских финалистов в КХЛ?

— Знаете, у нынешней «Флориды» есть аналогии с чемпионским «Авангардом» Боба Хартли. Три года назад у нас была похожая команда — системная, с балансом трех-четырех звеньев, каждое из которых угрожало сопернику и было готово дать результат. Плюс строгая, позиционная игра в обороне, с блокированием бросков. Плюс доминирующий по ходу плей-офф вратарь — в нашем случае Грубец.

— Ваш фаворит финала?

Когда дело касается таких звезд, как Макдэвид или Бобровский, трудно дать какой-то прогноз, поскольку это уже не только спорт, но и искусство.

Наверное, если учесть все командные факторы, то небольшой фаворит — «Флорида». Год назад она уже играла в финале, получила бесценный опыт. Это может стать решающим моментом. Буду болеть за Бобровского! — приводит слова Рябыкина Russia-Hockey.ru.