Вратарь «Эдмонтона» Скиннер рассказал, что помогло команде дойти до финала плей-офф НХЛ

Вратарь «Эдмонтон Ойлерз» Стюарт Скиннер высказал мнение, что сыграло ключевую роль в том, что команде удалось пробиться в финальный раунд розыгрыша Кубка Стэнли.

«Проходя вместе через все взлёты и падения, вы создаёте крепкую дружбу и невероятные связи. Это главная причина по которой мы сейчас там, где мы есть» — приводит слова Скиннера пресс-служба НХЛ.

Напомним, первый матч финальной серии плей-офф НХЛ между «Эдмонтоном» и «Флоридой Пантерз» состоится в ночь с 8 на 9 июня в 03:00 мск. Встреча пройдёт на домашнем льду «Пантерз» в Санрайзе, США.

25-летний Скиннер сыграл в 16 матчах текущего розыгрыша Кубка Стэнли, в которых одержал 11 побед и отражал 89,7% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,50.