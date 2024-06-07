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Вратарь «Эдмонтона» Скиннер рассказал, что помогло команде дойти до финала плей-офф НХЛ

Вратарь «Эдмонтона» Скиннер рассказал, что помогло команде дойти до финала плей-офф НХЛ
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Вратарь «Эдмонтон Ойлерз» Стюарт Скиннер высказал мнение, что сыграло ключевую роль в том, что команде удалось пробиться в финальный раунд розыгрыша Кубка Стэнли.

«Проходя вместе через все взлёты и падения, вы создаёте крепкую дружбу и невероятные связи. Это главная причина по которой мы сейчас там, где мы есть» — приводит слова Скиннера пресс-служба НХЛ.

Напомним, первый матч финальной серии плей-офф НХЛ между «Эдмонтоном» и «Флоридой Пантерз» состоится в ночь с 8 на 9 июня в 03:00 мск. Встреча пройдёт на домашнем льду «Пантерз» в Санрайзе, США.

25-летний Скиннер сыграл в 16 матчах текущего розыгрыша Кубка Стэнли, в которых одержал 11 побед и отражал 89,7% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,50.

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