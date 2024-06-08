Куликов — о выходе «Флориды» в финал: этот путь начался ещё на межсезонных сборах

Российский защитник «Флориды Пантерз» Дмитрий Куликов высказался о выходе команды в финальный раунд розыгрыша Кубка Стэнли.

«Я думаю, это началось на тренировочном сборе. Настрой у всех одинаковый. Я заметил, что, когда ребята только пришли, они были не просто не довольны прошлым сезоном. Они хотели продолжать работать и снова добраться до этой вершины. Эта решимость и этот настрой повлияли на всех нас. Все движутся в одном направлении. Это здорово», — приводит слова Куликова пресс-служба клуба.

Напомним, в прошлом сезоне «Пантерз» дошли до финала плей-офф НХЛ, где уступили «Вегас Голден Найтс» со счётом 1-4 в серии.

Куликов выступал за «Флориду» с 2009 по 2016 год, пока не был обменян в «Баффало». Летом 2023 года вернулся в клуб из Санрайза, подписав однолетнее соглашение.