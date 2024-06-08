«С чем-то не согласен до сих пор». Дмитрий Орлов оценил свой первый сезон в «Каролине»

Российский защитник «Каролины» Дмитрий Орлов оценил свой первый сезон в клубе.

«На самом деле смешанное чувство… Смешанное чувство, потому что, в принципе, была какая-то небольшая адаптация к сезону, к команде и к роли в новой команде. С чем-то, конечно, не согласен до сих пор, как мне тренерский штаб давал игровое время. Приходилось доказывать в каких-то моментах. Тяжело, когда ты уже в зрелом возрасте и видишь, что ты можешь находиться в определённых ситуациях на льду, но тебя там нет.

И, конечно, это задевает, и очень тяжело было психологически. Но, в принципе, я справился с этим. И, конечно, самое, наверное, главное и плохое, что мы вылетели из плей-офф. Да, достаточно сами начали плохо серию, да, то что проигрывали 0-3, хотя игра наша была не настолько плоха, но, конечно, тяжело возвращаться против хорошей команды, поэтому, наверное, всегда остаётся остаток негатива, когда ты вылетаешь из плей-офф», — сказал Орлов в эфире подкаста «Это хоккей, брат» на YouTube.

Напомним, до перехода в «Каролину» Орлов выступал за «Бостон».