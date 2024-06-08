Орлов рассказал подробности бесед с тренером «Каролины» из-за недостатка игрового времени

Российский защитник «Каролины» Дмитрий Орлов рассказал подробности бесед с тренером «Каролины» Родом Бриндамором из-за недостатка игрового времени в первой половине сезона.

«У нас был, конечно, разговор, но, понятно, не на повышенных тонах. Просто мы пообщались и поняли ситуацию, что происходит и что я делаю здесь в команде, какая моя роль. Он объяснял свою сторону, как он видит команду, как он видит, что происходит. И, в принципе, я и понимал его сторону тоже, как тренера, потому что у него есть другие игроки и команда выигрывает. И, в принципе, мне тяжело было что-то противостоять, потому что команда выигрывает.

Я же не буду говорить, что ну хорошо, тогда меня обменяйте либо ещё что-то сделайте, и как бы я понимаю, что хочу тоже выиграть, я играю в сильной команде, поэтому тут есть свои тоже плюсы, потому что я не играю в команде, которая занимает 32-е место, я там играю по 25 минут, тут же тоже надо понимать и взвешивать, тем более я понимаю, что у нас заканчиваются контракты у игроков тоже, их могут обменять на дедлайне, и, в принципе, моя роль тоже могла бы вырасти, но, если брать вторую половину сезона, я играл очень хорошо, я считаю.

С тренером мы сошлись, что он был доволен, по сути, второй половиной и в плей-офф уже там да, понятно, была травма, я играл там по 20 минут и, в принципе, как бы отрабатывал всё, отрабатывал свои деньги, можно сказать, да, но всё равно, конечно, ты недоволен чем-то. Но я адаптировался даже после второго разговора, когда у нас был с ним, мы поговорили, и как бы я начал лучше играть и там 15, там 16 минут, там 17, 18 я стал играть минут, но всё равно, когда ты не играешь, ты иногда пересиживаешь, и, когда пять минут, допустим, это уже ты не чувствуешь игры, и как бы ты разговариваешь с тренером так же, и поэтому тут много разных моментов, и так всё непросто», — сказал Орлов в эфире подкаста «Это хоккей, брат» на YouTube.