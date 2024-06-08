Журналисты ESPN дали прогноз на исход финальной серии Кубка Стэнли — 2024, в которой сыграют «Флорида Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз».

Большинство специалистов считают, что победителем нынешнего плей-офф станет «Флорида». За её победу проголосовали 14 из 22 журналистов. При этом, ни один из голосовавших не считает, что серия закончится менее чем за шесть встреч.

Напомним, в полуфиналах своих конференций «Эдмонтон» в шести матчах обыграл «Даллас», а «Флорида» также в серии из шести игр оказалась сильнее «Рейнджерс» и второй год подряд вышла в финал Кубка Стэнли.

Первый матч финальной серии Национальной хоккейной лиги между «Флоридой» и «Эдмонтоном» состоится 9 июня на домашнем льду «пантер». Начало — в 3:00 мск.