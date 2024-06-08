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«Это два великих игрока». Марк Мессье — о Макдэвиде и Баркове

«Это два великих игрока». Марк Мессье — о Макдэвиде и Баркове
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Шестикратный обладатель Кубка Стэнли Марк Мессье высказался о капитанах «Эдмонтон Ойлерз» и «Флориды Пантерз» — Конноре Макдэвиде и Александре Баркове соответственно.

«Это два великих игрока. Коннор, вероятно, самый одарённый игрок, которого мы когда-либо видели. Барков, вероятно, лучший двусторонний игрок в хоккее на данный момент с его габаритами, размахом рук, катанием и навыками. Это будет невероятная серия», — приводит слова Мессье сайт НХЛ.

Напомним, в полуфиналах своих конференций «Эдмонтон» в шести матчах обыграл «Даллас», а «Флорида» также в серии из шести игр оказалась сильнее «Рейнджерс» и второй год подряд вышла в финал Кубка Стэнли.

Первый матч финальной серии Национальной хоккейной лиги между «Флоридой» и «Эдмонтоном» состоится 9 июня на домашнем льду «пантер». Начало — в 3:00 мск.

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