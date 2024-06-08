«Рад покончить с этим безумием». Макдэвид — о подготовке к финалу Кубка Стэнли

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид заявил, что рад закончить подготовку к финальной серии Кубка Стэнли — 2024 с «Флоридой Пантерз» и с нетерпением ждёт начала первой встречи.

«Рад, что всё это безумие [с подготовкой] закончилось. Сегодня у всех был напряжённый день, но, как только всё закончится, останется просто хоккей.

Оглядываясь назад, мне кажется, что всё пролетело так быстро. Кажется, что мой вечер драфта НХЛ был вчера, и вот мы уже здесь девять лет спустя», — приводит слова Макдэвида официальный сайт НХЛ.

Напомним, в полуфиналах своих конференций «Эдмонтон» в шести матчах обыграл «Даллас», а «Флорида» также в серии из шести игр оказалась сильнее «Рейнджерс» и второй год подряд вышла в финал Кубка Стэнли.

Первый матч финальной серии Национальной хоккейной лиги между «Флоридой» и «Эдмонтоном» состоится 9 июня на домашнем льду «пантер». Начало — в 3:00 мск.