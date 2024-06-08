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Сергей Бобровский высказался об игре голкипера «Эдмонтона» Стюарта Скиннера

Сергей Бобровский высказался об игре голкипера «Эдмонтона» Стюарта Скиннера
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Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал игру голкипера «Эдмонтон Ойлерз» Стюарта Скиннера.

«Выход в финал — это, безусловно, большое достижение для него. Я даже близко не был к этому во время своего второго года в лиге. В то время я был запасным вратарём. Он хороший вратарь. Ты не попадёшь в финал, если ты плохой голкипер. У него хорошая позиционная игра, он умён и предельно собран», — цитирует Бобровского сайт НХЛ.

Напомним, в полуфиналах своих конференций «Эдмонтон» в шести матчах обыграл «Даллас», а «Флорида» также в серии из шести игр оказалась сильнее «Рейнджерс» и второй год подряд вышла в финал Кубка Стэнли.

Первый матч финальной серии Национальной хоккейной лиги между «Флоридой» и «Эдмонтоном» состоится 9 июня на домашнем льду «пантер». Начало — в 3:00 мск.

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