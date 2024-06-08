Бронзовый призёр Олимпиады подробно разобрал успешную игру «Флориды» в Кубке Стэнли

Бронзовый призёр Олимпийских игр бывший нападающий «Бостон Брюинз» Сергей Самсонов оценил успешную игру «Флориды Пантерз» в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.

«Важно, как «Флорида» играет с шайбой и без неё. Очень мало ошибок, зачастую они показывают такой прагматичный хоккей, но это приносит результат. Команда может не только с ходу забить, но и прогрызть место перед воротами — скорее всего, в этом и есть сила «Флориды». Она не настолько рассчитывает, что забьёт два-три гола, может возить шайбу в чужой зоне и забивать такие «грязные» голы. Мне кажется, «Флорида» очень комфортно себя чувствует при счёте 0:0, 1:1, она играет, отталкиваясь от хорошей структуры, и её хоккей не меняется», — приводит слова Самсонова ТАСС.

Первый матч финальной серии Национальной хоккейной лиги между «Флоридой» и «Эдмонтон Ойлерз» состоится 9 июня на домашнем льду «пантер». Начало — в 3:00 мск.