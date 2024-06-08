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«Надо целую систему менять». Кожевников — о словах Ротенберга про блатных детей в спорте

«Надо целую систему менять». Кожевников — о словах Ротенберга про блатных детей в спорте
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о словах руководителя штаба сборных команд России по хоккею, главного тренера сборной «Россия 25» Романа Ротенберга о борьбе с неправильной коммерциализацией в спорте.

«Это не от детей же зависит, а больше от тренеров и в целом от системы. Её надо совсем менять. Я об этом ещё 10 лет назад говорил, а может, и 15–20. Идеи-то правильные, самое главное — как они будут работать, надо систему вырабатывать. Надо, чтобы не на машину смотрели, а на талант. Там надо целую систему менять. Всё это же вместе работает», — приводит слова Кожевникова «Советский спорт».

Ранее Ротенберг заявил, что Федерация хоккея России создаёт условия, чтобы в детском спорте не было блатных детей.

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