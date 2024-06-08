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«Потрясающий тренер, лучший из тех, что у меня были». Мэттью Ткачук — о Поле Морисе

«Потрясающий тренер, лучший из тех, что у меня были». Мэттью Ткачук — о Поле Морисе
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Нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук высказался о работе с главным тренером «пантер» Полом Морисом.

«Потрясающий тренер. Лучший из тех, что у меня были. Он помог мне стать лучше, чем я был на момент прихода в команду. Могу сказать о нём только хорошее. Испытываю к нему огромное уважение. Думаю, что все игроки в первую очередь хотят выиграть Кубок Стэнли для себя и своих партнёров по команде. Но Пол очень много сделал для нас в последние два года. Мы хотим выиграть Кубок Стэнли для него», — приводит слова Ткачука сайт НХЛ.

Напомним, в полуфиналах своих конференций «Эдмонтон» в шести матчах обыграл «Даллас», а «Флорида» также в серии из шести игр оказалась сильнее «Рейнджерс» и второй год подряд вышла в финал Кубка Стэнли.

Первый матч финальной серии Национальной хоккейной лиги между «Флоридой» и «Эдмонтоном» состоится 9 июня на домашнем льду «пантер». Начало — в 3:00 мск.

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