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Рыбин: переход Радулова хороший, клуб топовый, тренер топовый, условия сумасшедшие

Рыбин: переход Радулова хороший, клуб топовый, тренер топовый, условия сумасшедшие
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Бывший нападающий клубов КХЛ Максим Рыбин оценил переход форварда Александра Радулова в «Локомотив».

«Я на все новости уже абсолютно спокойно реагирую. Переход Радулова хороший, условия контракта хорошие, клуб топовый, тренер топовый, условия сумасшедшие. В «Локомотиве» он хоть в третьей пятёрке будет играть, всё равно себя проявит. Но, я думаю, с таким контрактом ниже второй не будет играть, это раз. А во-вторых, в большей степени игра будет построена на нём. Игрового времени у него будет предостаточно. Ну и Никитин разберётся, как ему лучше действовать и кого куда ставить», — цитирует Рыбина «Советский спорт».

Радулов в прошедшем регулярном чемпионате и плей-офф Континентальной хоккейной лиги сыграл 62 встречи, в которых забросил 17 шайб и отдал 27 результативных передач. За четыре матча плей-офф опытнейший нападающий забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи. Всего в КХЛ на счету Радулова 701 (245+456) очко в 631 матче с показателем полезности «+226».

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