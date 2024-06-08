Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сергей Самсонов рассказал, как необходимо действовать против Коннора Макдэвида

Сергей Самсонов рассказал, как необходимо действовать против Коннора Макдэвида
Аудио-версия:
Комментарии

Бронзовый призёр Олимпийских игр бывший нападающий «Бостон Брюинз» Сергей Самсонов рассказал, как необходимо действовать против капитана «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида.

«Однозначно, против Макдэвида играют всегда персонально. Он одна из целей для всех тренеров соперников, поэтому в «Эдмонтоне» находят другие способы выводить партнёров для реализации моментов. Думаю, этим и просчитывается такая его результативность. Думаю, Макдэвид приспособился играть в нынешних условиях», — приводит слова Самсонова ТАСС.

Напомним, в полуфиналах своих конференций «Эдмонтон» в шести матчах обыграл «Даллас», а «Флорида» также в серии из шести игр оказалась сильнее «Рейнджерс» и второй год подряд вышла в финал Кубка Стэнли.

Первый матч финальной серии Национальной хоккейной лиги между «Флоридой» и «Эдмонтон Ойлерз» состоится 9 июня на домашнем льду «пантер». Начало — в 3:00 мск.

Материалы по теме
Бронзовый призёр Олимпиады подробно разобрал успешную игру «Флориды» в Кубке Стэнли
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android