Форвард ЦСКА: хватит с Бобровского «Везины», пора из Кубка Стэнли ему шампанского испить

Новичок ЦСКА нападающий Никита Рожков высказался о финальной серии Кубка Стэнли — 2024, в котором сыграют «Флорида Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз», и заявил, что персонально болеет за вратаря «пантер» Сергея Бобровского.

«По утрам открываю хайлайты, но пару раз смотрел матчи и в прямом эфире ночью. Ещё на стадии полуфиналов. Когда играет «Эдмонтон» и его лидер Макдэвид, очень интересно наблюдать, как он создаёт моменты в каждой смене. И с ним Драйзайтль – два гения игры, за которыми наблюдаешь заворожённо. Который год оба выдают безумные результаты. И вот до кубка не могут никак добраться.

Но и за наших ребят из «Флориды» тоже переживаю и желаю им успеха в борьбе за престижный трофей. Сергей Бобровский в 35 лет заслужил победу и кубок! Хватит с него «Везины», пора из кубка ему шампанского испить!» — цитирует Рожкова сайт ЦСКА.

Первый матч финальной серии Национальной хоккейной лиги между «Флоридой» и «Эдмонтон Ойлерз» состоится 9 июня на домашнем льду «пантер». Начало — в 3:00 мск.