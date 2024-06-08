Кожевников — о Радулове: «Локомотиву» не хватает такого игрока и бойца

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал, как нападающий Александр Радулов может помочь своему новому клубу — «Локомотиву».

«Радулов — хоккеист высокого уровня, поможет «Локомотиву» харизмой. Ярославлю не хватает такого игрока, бойца. У нас Санька же боец, поэтому я думаю, что поможет, конечно. Он может и на первую пятёрку претендовать, почему нет? Он показал в этом сезоне, что возраст не так влияет, а влияет уровень подготовки. Так что всё зависит от него. Характер есть, бойцовских качеств он добавит команде и будет её заводить, — сказал Кожевников в интервью «Советскому спорту».

Радулов в прошедшем регулярном чемпионате и плей-офф сыграл 62 встречи, в которых забросил 17 шайб и отдал 27 результативных передач. За четыре матча плей-офф опытнейший нападающий забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи. Всего в КХЛ на счету Радулова 701 (245+456) очко в 631 матче с показателем полезности «+226».