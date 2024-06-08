Компания Зарипова по производству клюшек закончила 2023 год с убытком в 288 млн рублей

ООО «ЗаряД» в 2023 году продемонстрировало убыток в 288 млн рублей, сообщает «Бизнес ONLINE» со ссылкой на отчётность компании.

Годом ранее убыток составлял 46 млн рублей. Выручка составила 288 млн рублей, что на 16% меньше, чем в 2022 году. Суммарный накопленный убыток челнинского завода клюшек с начала деятельности достиг 582 млн рублей.

Напомним, ООО «ЗаряД» открылось в 2016 году. Компания, расположенная в Набережных Челнах, стала первым российским производителем клюшек. Её основал пятикратный обладатель Кубка Гагарина, тогдашний капитан казанского «Ак Барса» Данис Зарипов, которому принадлежит 25% уставного капитала. Ещё 25% записано на генерального директора «Трактора» Ивана Савина, а 50% — на подконтрольное «Росатому» АО «Юматекс».

Данис объявил о завершении карьеры после окончания сезона-2022/2023. Зарипов — единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина (в 2009, 2010, 2018 годах — в составе «Ак Барса», в 2014 и 2016 годах — в составе «Металлурга»). Кроме того, Данис является трёхкратным чемпионом мира (2008, 2009, 2014), серебряным и бронзовым призёром мировых первенств.