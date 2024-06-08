Андрей Назаров назвал важные факторы развития КХЛ и российского хоккея

Известный тренер Андрей Назаров рассказал о факторах развития Континентальной хоккейной лиги и российского хоккея в целом.

«Прошлый сезон КХЛ, на мой взгляд, получился удачным. Мы увидели много реформ, много нововведений в лиге. Нужно продолжать в том же духе, работы ещё хватает. Например, ещё большее внимание надо уделять детско-юношескому спорту. Мы видим, что появилось много новых арен, что тоже не может не радовать. Главное, чтобы не было проблем с логистикой. Например, очень важно, чтобы рядом находилось метро. По крайней мере в тех городах, где оно есть. Была развита транспортная инфраструктура. Всё это важные факторы для развития лиги и всего российского хоккея.

В рамках ПМЭФ (Петербургский международный экономический форум. – Прим. «Чемпионата») президент России Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что наша страна доказала высокий уровень готовности и восприимчивости к технологическим преобразованиям. Отмечу грамотное модерирование со стороны политолога Сергея Караганова. Не сомневаюсь, что российский хоккей тоже находится на высоком уровне даже в столь непростой мировой обстановке. Победа обязательно будет за нами», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.