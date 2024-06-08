Мама Макдэвида рассказала трогательную историю из детства капитана «Эдмонтона»

Мама капитана «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида Келли рассказала, как форвард в детстве играл в подвале своего дома.

«В четыре года Коннор играл в хоккей на роликах в подвале. Вокруг себя он расставлял чучела животных и представлял, что они его зрители. Он кричал мне с лестницы: «Я только что забил победный гол в финале Кубка Стэнли!» Я говорила, что это очень мило. Даже тогда это было всё, о чём он думал.

Когда он был ребёнком, он смотрел финал Кубка Стэнли и всегда немного завидовал команде, которая победила. Он так сильно этого хотел. Для него сыграть в финале, безусловно, сбывшаяся мечта», — приводит слова Келли Макдэвид The Globe and Mail.

Первый матч финальной серии Национальной хоккейной лиги между «Флоридой» и «Эдмонтоном» состоится 9 июня на домашнем льду «пантер». Начало — в 3:00 мск.