С. Самсонов: не сказал бы, что ситуация с вратарями в «Эдмонтоне» сравнима с большой дырой

Бронзовый призёр Олимпийских игр бывший нападающий «Бостон Брюинз» Сергей Самсонов оценил игру вратаря «Эдмонтон Ойлерз» Стюарта Скиннера в нынешнем плей-офф НХЛ.

«Думаю, та шестая игра [с «Далласом»] однозначно помогла Скиннеру в плане уверенности. Мне кажется, этот вратарь всегда находился под давлением, его действия всегда рассматривали под микроскопом, особенно в Канаде. И последние три матча он провёл здорово. Конечно, предпочтение отдаётся Бобровскому, но это финал.

Мне кажется, игры будут проходить очень быстро. Я бы не сказал, что ситуация с вратарями в «Эдмонтоне» сравнима с большой дырой. Не думаю, что Скиннер сможет где-то выиграть матчи, но на данный момент он их не проигрывает, и это огромный плюс для «Эдмонтона», — цитирует Самсонова ТАСС.

Напомним, в полуфиналах своих конференций «Эдмонтон» в шести матчах обыграл «Даллас», а «Флорида» также в серии из шести игр оказалась сильнее «Рейнджерс» и второй год подряд вышла в финал Кубка Стэнли.

Первый матч финальной серии Национальной хоккейной лиги между «Флоридой» и «Эдмонтон Ойлерз» состоится 9 июня на домашнем льду «пантер». Начало — в 3:00 мск.