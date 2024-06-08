«Надо идти туда, где в тебе больше заинтересованы». Кадейкин — о контракте с «Трактором»

Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин рассказал о своём переходе в стан челябинского клуба.

— Мы и в прошлом сезоне с «Трактором» разговаривали, поэтому поддерживали связь с Алексеем Владимировичем Волковым (генеральным менеджером «Трактора». — Прим. «Чемпионата»). Скажем так, держали друг друга в поле видения. Когда сезон закончился и когда стало понятно, что в Питере я не останусь, то Волков позвонил и узнал о планах. Так потихоньку начали двигаться в сторону дальнейшего сотрудничества и подписания контракта. Ничего сверхъестественного не было, обычные рабочие моменты.

— Чем вас заинтересовало предложение именно «Трактора»?

— Надо идти туда, где в тебе больше заинтересованы. Если брать такую концепцию, то выбор очевиден. «Трактор» был самым заинтересованным в подписании контракта. Выбор было сделать не так сложно, — приводит слова Кадейкина «РБ Спорт».

Напомним, 30-летний Кадейкин провёл прошлый сезон в составе СКА, где за 45 матчей регулярного чемпионата набрал 14 (2+12) очков. По ходу плей-офф челябинцы последовательно обыграли уфимский «Салават Юлаев» и московское «Динамо». В полуфинале Кубка Гагарина — 2024 «Трактор» проиграл «Локомотиву» (0-4).