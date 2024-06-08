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Капитан «Флориды» Барков: Макдэвид — исключительный талант, очень хороший хоккеист

Капитан «Флориды» Барков: Макдэвид — исключительный талант, очень хороший хоккеист
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Капитан «Флориды Пантерз» Александр Барков высказался об игре лидера «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида.

«Он действительно очень хороший игрок, исключительный талант. Все знают, насколько он хорош, мне не нужно особо говорить о его игре. Каждый парень на льду должен знать, как против него играть. Очевидно, дело не только в нём: у них много отличных хоккеистов, и они очень хорошо играют как команда. Нам нужно знать об их игре, знать, что мы делаем на льду каждую смену. Это будет весёлая серия», — цитирует Баркова The Athletic.

Напомним, в полуфиналах своих конференций «Эдмонтон» в шести матчах обыграл «Даллас», а «Флорида» также в серии из шести игр оказалась сильнее «Рейнджерс» и второй год подряд вышла в финал Кубка Стэнли.

Первый матч финальной серии Национальной хоккейной лиги между «Флоридой» и «Эдмонтоном» состоится 9 июня на домашнем льду «пантер». Начало — в 3:00 мск.

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