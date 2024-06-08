Капитан «Флориды» Барков: Макдэвид — исключительный талант, очень хороший хоккеист

Капитан «Флориды Пантерз» Александр Барков высказался об игре лидера «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида.

«Он действительно очень хороший игрок, исключительный талант. Все знают, насколько он хорош, мне не нужно особо говорить о его игре. Каждый парень на льду должен знать, как против него играть. Очевидно, дело не только в нём: у них много отличных хоккеистов, и они очень хорошо играют как команда. Нам нужно знать об их игре, знать, что мы делаем на льду каждую смену. Это будет весёлая серия», — цитирует Баркова The Athletic.

Напомним, в полуфиналах своих конференций «Эдмонтон» в шести матчах обыграл «Даллас», а «Флорида» также в серии из шести игр оказалась сильнее «Рейнджерс» и второй год подряд вышла в финал Кубка Стэнли.

Первый матч финальной серии Национальной хоккейной лиги между «Флоридой» и «Эдмонтоном» состоится 9 июня на домашнем льду «пантер». Начало — в 3:00 мск.